«Парме» удалось сохранить ценного игрока

Баскетбольный клуб «Парма» подписал новый контракт с разыгрывающим Александром Платуновым (192 см, 22 года). Об этом сообщается на сайте клуба. Соглашение рассчитано на три года. Игрок является воспитанником пермской школы баскетбола. Он прошел все этапы молодежного проекта «Пармы». В 2016 году вошел в состав молодежной команды, успешно выступил в сезоне, а после присоединился к основе клуба.

В этом году Платунов стал самым ценным игроком «Финала четырех» Кубка России-2019 и вошел в состав сборной страны. После окончания сезона контракт Платунова с БК «Парма» закончился. На игрока претендовало несколько клубов, тем не менее разыгрывающий принял решение остаться в Перми.