Ниагарский водопад окрасят в цвета флага Татарстана в День республики

30 августа представители татарского сообщества Монреаля поздравят Татарстан с Днем республики. Для этого Ниагарский водопад окрасится в цвета флага региона, говорится в сообщении мэрии Казани.

По словам руководителя группы татарского сообщества Монреаля Марата Салахутдинова, окрашивание водопада произойдет благодаря специальной подсветке. Ранее водопад уже подсвечивался в честь различных праздников. К примеру, он становился зеленым в день Святого Патрика или красным в День Памяти.

«Мне хотелось по-особенному поздравить Республику Татарстан, и я написал заявку от имени Ассоциации татар Монреаля в администрацию Ниагарского водопада на разрешение использования специальной подсветки в День республики. Через некоторое время пришел положительный ответ», - сказал господин Салахутдинов.

Желающие смогут увидеть поздравление во время прямой трансляции в Инстаграме на странице @montrealtatar. Она начнется в 5:00 по московскому времени. Трансляция продлится 15 минут.

"Ъ-Казань"