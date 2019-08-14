Автотранспортное управление ММК отмечает золотой юбилей – 50 лет

Решение о создании тогда еще автотранспортного цеха принял 13 августа 1969 года директор Магнитогорского металлургического комбината Андрей Филатов. Основной задачей нового подразделения с первого дня стало обслуживание ведущих цехов металлургического комбината: перевозка горной массы, шлаков, огнеупорного кирпича, химических компонентов, механизмов и оборудования.



Сегодня ООО «Автотранспортное управление» (входит в Группу ММК) - одно из крупнейших транспортных предприятий Южного Урала, имеет в своем распоряжении более тысячи единиц подвижного состава, развитую производственно-техническую базу.

На предприятии полностью модернизирована ремонтная служба, постоянно обновляется парк диагностического оборудования в соответствии с изменениями конструктивных особенностей эксплуатируемых автомобилей. Управление транспортным процессом осуществляется на основе современных информационных систем.

Свыше ста из более чем полутора тысяч работников предприятия награждены государственными, ведомственными, региональными и корпоративными наградами, отмечены почетными званиями и грамотами.

АТУ вносит большой вклад в экономику региона и его социальное развитие, осуществляя перевозку грузов как ПАО «ММК», который является основным заказчиком транспортных услуг, так и других заказчиков, расположенных по всей территории Российской Федерации. Предприятие тесно сотрудничает с региональными и городскими организациями.

Автотранспортное управление - участник важнейших строек и реконструкций на таких объектах, как ККЦ (строительство установки десульфурации чугуна), ЛПЦ №10, ЭСПЦ, стан 5000, стан 2000 холодной прокатки, АНГЦ № 3, доменных печей № 4 и № 10, в аглоцехе сероулавливающей установки № 2, (аглофабрики №5), перебазирование агрегата продольной резки (АПР) из ЗАО «Интеркос IV» в ЛПЦ № 8.

В перечне услуг, оказываемых подразделением, - перевозка тяжеловесных, негабаритных и опасных грузов, эксплуатация грузоподъемных механизмов, ремонт и техническое обслуживание грузовых и легковых автомобилей, ремонт самоходной техники «БелАЗ».

Спектр задач предприятия - грузовые технологические и пассажирские перевозки, полностью обеспечивает потребность в транспортном обслуживании производственного цикла ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и Группы ММК, включая междугородние перевозки.