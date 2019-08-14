В Красноярском крае задержаны воры, похитившие 28 км кабеля

В Канском районе Красноярского края полиция задержала трех ранее судимых мужчин, подозреваемых в краже кабеля с ЛЭП. Об этом рассказали в пресс-службе краевого главка МВД.

С июля 2018-го по февраль 2019 года в отдел полиции от сетевой компании поступило четыре заявления о кражах принадлежащих организации алюминиевых проводов. Всего было похищено 28 км кабеля. Общий ущерб составил около 690 тыс. руб.

Оперативники установили подозреваемых. Обыскав их квартиры, сыщики обнаружили фрагменты похищенного кабеля. Как пояснили задержанные, кабель они сбывали на пункт приема цветного лома, а вырученные деньги тратили на личные нужды.

Илья Николаев