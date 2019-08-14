Два человека погибли и трое пострадали в аварии в ХМАО

На 20-ом км трассы в районе Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) столкнулись «Рено Логан», «Лада Веста» и «УАЗ Патриот». В результате аварии два человека погибли и трое пострадали, сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, водитель «Рено» ехал из Сургута в сторону Нефтеюганска. По неизвестным причинам он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Веста», которую после отбросило на «УАЗ Патриот».

«51-летний пассажир "Лады Веста" и 47-летний водитель "Рено Логан" от полученных травм скончались на месте. Водитель "Лады" и два пассажира "Рено" госпитализированы с различными травмами»,— рассказали в ведомстве. Причины аварии устанавливаются.