УФАС помогло «Спартаку» избежать переплаты энергетикам на сумму 1,3 млн рублей

Пермское УФАС выявило нарушение в действиях ПАО «Т Плюс», которое рассчитало стоимость своих услуг для муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Спартак» исходя из норматива, а не по приборам учета, что привело к значительной переплате.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, в Пермское УФАС обратились представители спортивного центра «Спартак» с жалобой на ПАО «Т Плюс» о том, что расчеты за предоставление теплоснабжения произведены некорректно: при наличии счетчиков компания выставила счет за февраль и март 2019 года исходя из нормативов на сумму более 1,5 млн руб. При этом законных оснований для отказа в расчете платы за тепло, исходя из показаний прибора учета, у теплоснабжающей компании не имелось.

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что приборы учета, установленные в спортивном центре, были исправны, хоть и не прошли ежегодную проверку готовности к эксплуатации. «В данном случае у теплоснабжающей организации имелись все основания рассчитать плату, исходя из показаний приборов учета», - пояснил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

ПАО «Т Плюс» было выдано предупреждение о перерасчете стоимости оплаты, которое было исполнено в срок. В результате перерасчета «Манеж «Спартак» избежал переплаты на сумму более 1,3 млн руб., а ресурсоснабжающая организация избежала возбуждения антимонопольного дела и административной ответственности.

В пресс-службе Пермского филиала «Т Плюс» заявили, что манеж «Спартак» своевременно не представил документы на прибор учета, в связи с чем изначально количество потребленной тепловой энергии было определено расчетным способом. При повторном допуске замечаний к оборудованию не выявлено, разногласия были урегулированы и произведен перерасчет исходя из показаний прибора.