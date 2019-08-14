Пермская ГРЭС и ТЭЦ-9 обновят оборудование за счет федеральных средств

Пермская ГРЭС и Пермская ТЭЦ-9 будут модернизированы, на эти цели будет выделено девять миллиардов рублей. Такое решение было принято по итогам отбора, проведенного правительством РФ среди объектов энергетики.

«Модернизация источников генерации тепла является необходимой мерой, направленной на повышение энергобезопасности и энергоэффективности теплоснабжения жителей и промышленных мощностей региона. Пермский край сумел привлечь около 10% от общей суммы распределяемых средств. Порядка 4,4 млрд рублей будет направлено на модернизацию ТЭЦ-9, ещё 4,6 млрд направят на модернизацию Пермской ГРЭС», – пояснил и.о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Андрей Кокорев, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.

На Пермской ТЭЦ-9 модернизируют два турбогенератора, с заменой паровых турбин и котлоагрегатов на оборудование большей мощности. Совокупная мощность агрегатов после модернизации составит 190 МВт. Пермская ТЭЦ-9 является одним из основных источников тепла для жителей левобережной части Перми, а также обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего промышленного комплекса.

На Пермской ГРЭС модернизируют первый энергоблок, с заменой паровой турбины и пароперегревателей котлоагрегата. Работы планируется завершить до конца 2022 года. На сегодня Пермская ГРЭС – одна из крупнейших электростанций России. На ее долю приходится 42% от общей энергомощности Пермского края.

По данным Росстата, за 2018 год общее энергопотребление Пермского края составило 26 688 000 МВт/ч. При этом, по прогнозам Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, потребление будет увеличиваться.