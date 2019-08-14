После вмешательства саратовской прокуратуры отменен незаконный отказ в возбуждении уголовного дела

По требованию саратовской прокуратуры отменено незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, проведена дополнительная проверка, принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства» (ст. 264.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным надзорного органа, 22 февраля этого года инспектор ДПС остановил на проспекте Энтузиастов в Саратове автомобиль, за рулем которого находился гражданин в состоянии алкогольного опьянения. При проверке в базе данных выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за данное правонарушение, следовательно, в его действиях усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния. Материал был зарегистрирован в отделе полиции №2 в составе УМВД по Саратову, однако по нему был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деяния состава преступления.

Прокуратуре удалось установить, что оно было вынесено необоснованно.

Марина Ковалева