Больше всего нелегальных страховых брокеров выявлено на Дальнем Востоке

Специалисты обнаружили, что большинство нелегальных страховых брокеров работали на Дальнем Востоке. В первой половине 2019 года нашли 17 подобных организаций, говорится в сообщении Дальневосточного главного управления Банка России.

«Посредники содействовали дальневосточникам в оформлении электронных полисов ОСАГО и брали за это деньги, хотя по факту они всего лишь направляли страховщикам через интернет паспортные данные граждан и сведения об их автомобилях»,— рассказал представитель банка Артем Кузьмин.

Ущерб от работы нелегальных брокеров получают как страховщики, так и страхователи. Всего в России обнаружена 31 такая нелегальная компания.

О том, как брокеры борются с фальшивыми сайтами, читайте в публикации “Ъ”.