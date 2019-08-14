Росстат зафиксировал увеличение количества смертей от рака в 2019 году

За первую половину 2019 года от рака умерло около 149,4 тыс. человек, свидетельствуют данные Росстата. Это на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Основной причиной смерти россиян являются заболевания сердечно-сосудистой системы, от них погибло около 441,3 тыс. человек. В первом полугодии 2018 года от заболеваний сердечно-сосудистой системы умерло на 0,7% человек меньше.

ВИЧ стал причиной смерти около 9,9 тыс. россиян, ОРЗ — 381 человека. От случайных отравлений алкоголем скончалось около 3,9 тыс. человек. В ДТП погибло 5,5 тыс. человек. Число самоубийств снизилось на 7,7%, до 8,8 тыс. случаев. Всего в России за январь—июнь умерло около 918,5 тыс. человек, что меньше на 3% по сравнению с таким же периодом 2018 года.

Напомним, в 2019 году в России запускают национальный проект «Демография». Его главные цели — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступность соцобслуживания для старшего поколения. В 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб.

Подробнее о проекте читайте в публикации “Ъ” «Были бы деньги, а жить захочется».