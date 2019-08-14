«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник. По его словам, акции принадлежат кипрскому Nanolek Holding ltd и его конечному бенефициару Владимиру Христенко, гендиректору Михаилу Некрасову, Евгению Вайнштейну и Андрею Реусу.

«“Нанолек” под руководством “Роснано” достиг стадии жизненного цикла инвестиционного проекта, вышедшего на заданные мощности и доказавшего свою перспективность. Именно поэтому корпорация выходит из состава акционеров»,— заявил РБК господин Христенко.

В «Роснано» рассказали, что компания вложило в «Нанолек» с 2011 по 2014 год 1,28 млрд руб., доходность по итогам выхода составила 8,6%.

«Нанолек» специализируется на производстве вакцин, он намерен стать одним из основных игроков рынка антиретровирусных препаратов. Производитель уже зарегистрировал аналог лекарства против ВИЧ атазанавир. Минздрав закупает этот препарат почти на 2 млрд руб., из которых «Нанолек» рассчитывает получить не менее 25%.

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