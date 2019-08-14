Манипулирование с уголовным оттенком

Казанский суд вынес приговор бывшему трейдеру банка «Ак барс» Артему Люлинскому. Это первый в практике российских судов приговор по ранее «спящей» статье уголовного кодекса, связанной с манипулированием рынком ценных бумаг. В ЦБ полагают, что этот прецедент изменит правоприменительную практику по противодействию инсайду и манипулированию на российском рынке. Эксперты указывают, что такого рода решения в западных юрисдикциях являются рутинными.

Кировский райсуд Казани во вторник вынес приговор бывшему трейдеру банка «Ак барс» Артему Люлинскому. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком). Это первый в практике российских судов приговор по данной статье. Ранее в таких случаях на стадии расследования дела обычно переквалифицировались в соответствии с другими статьями УК – растрата, мошенничество и т.п.

Судья Дамир Гильфанов назначил господину Люлинскому 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также его лишили права заниматься операциями на рынке ценных бумаг в течение трех лет, сообщили “Ъ” в суде. Сам осужденный вину не признал. Он настаивал на оправдательном приговоре, заявив, что его методы торговли были обоснованными. Адвокат господина Люлинского Марсель Бадрутдинов заявил “Ъ”, что решение райсуда «обязательно будет обжаловано».

По версии следствия, господин Люлинский в течение пяти лет (в период с 18.03.2011 по 09.12.2016) необоснованно обогащался на невыгодных для его работодателя сделках (их было около 500) с рядом ценных бумаг (преимущественно «голубые фишки»). Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом (СК) по Республике Татарстан в октябре 2017 года по заявлению предправления «Ак Барс» банка Зафура Гараева (об этом сообщал казанский портал «Реальное время»).

Незадолго до этого ЦБ опубликовал на своем сайте пресс-релиз об установлении фактов «неоднократного и продолжительного манипулирования на торгах ПАО Московская Биржа рынками 31 ценной бумаги» (см. “Ъ” от 12.10.2017). По данным регулятора, господин Люлинский покупал бумаги на свой личный брокерский счет агрессивными заявками в короткие временные интервалы, что вело к росту цены. Затем выставлял те же лоты на продажу, а заявку на покупку, заведомо исполняющую выставленную ранее заявку, подавал со счета своего работодателя. Позиция закрывалась с прибылью для трейдера, что приводило к убытку банка и его дочерней ИК «Ак Барс Финанс». Прибыль от каждой такой операции составляла порядка нескольких сотен тысяч рублей, которые господин Люлинский выводил на счета четырех кредитных организаций небольшими порциями – чтобы не вызывать подозрений.

Таким образом трейдеру удалось получить незаконный заработок в размере более 77 млн. руб. Ущерб «Ак Барс» банка составил сопоставимую сумму (75,4 млн. руб.), которую он и взыскал со своего бывшего сотрудника в рамках гражданского иска. Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщал, что сумма ущерба банка может превысить сумму необоснованного обогащения, то есть достигать 200 млн. руб. В «Ак Барс» банке от комментариев отказались. Господин Бадрутдинов уточнил, что его подзащитный намерен оспорить материальные претензии банка.

Вынесенное решение в ЦБ считают результатом «многолетней работы Банка России по выявлению правонарушения и следственных органов по их расследованию для обеспечения неотвратимости наказания и создания доверия на российском финансовом рынке». В настоящее время в суд передано еще одно дело, квалифицированное по ст. 185.3 УК РФ – дело бывшего сотрудника Балтинвестбанка Андрея Корнилова, обвиняемого в манипулировании рынками 37 ценных бумаг, приведшем к существенному отклонению цены и объема торгов ими. По данным СК, Корнилов с аффилированными лицами получил необоснованный доход в 12 млн рублей, нанеся ущерб банку в размере 11 млн рублей (по сообщению ТАСС). В ЦБ считают, что казанское дело «открывает правоприменительную практику по данному составу правонарушений на российском финансовом рынке». «Данный прецедент очень важен,— подтверждает председатель МКА «Александр Тонконог и партнеры» Александр Тонконог.— Следователи всегда смотрят приговоры по аналогичным делам перед тем, как направить дело в суд. Сейчас у них появится шаблон, и это облегчит им задачу». По словам господина Тонконога, статьи УК переходят в разряд «спящих» из-за недостаточной квалификации правоохранительных и судебных органов. В данном случае это особенно очевидно, указывает он, так как речь идет о специфическом составе деяния и сложности доказывания вины. Партнер юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Александр Некторов напоминает, что приговоры по деяниям, связанным с манипулированием рынком ценных бумаг,— это «классическая история на Wall Street». Правовые последствия таких преступлений в западных юрисдикциях включают как взыскание ущерба, так и крупные штрафы, а также лишение свободы.

Мария Сарычева, Кирилл Антонов