Председатель комитета по делам молодежи Курской области покинул пост

С сегодняшнего дня 37-летний Владимир Гребенкин освобожден должности председателя комитета по делам молодежи и туризму Курской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Там уточнили, что господин Гребенкин оставил пост по собственной инициативе. Исполнение обязанностей возложено на зампреда комитета Оксану Иванову.

Владимир Гребенкин возглавлял комитет с ноября 2017 года. По данным местного телеканала «Сейм», теперь он может занять должность вице-мэра Курска по социальным вопросам, ставшую вакантной месяц назад после ухода Марины Сойниковой.

Мария Старикова