Перевозчикам закручивают цены

В Саратове обсуждается вопрос, не вернуть ли регулирование тарифов на проезд в автобусах. С предложением отменить постановление мэра Михаила Исаева от 2017 года выступили депутаты городской и областной дум во время круглого стола, посвященного возможному увеличению цен на проезд. По их мнению, это позволит власти влиять на стоимость проезда в общественном транспорте на законных основаниях. Юристы уверены, что мэрия не пойдет на это, поскольку в бюджете нет средств на возмещение перевозчикам недополученной выгоды.



Саратовские депутаты предлагают вернуть регулирование тарифов в сферу городских автобусных пассажирских перевозок. С инициативой во время организованного администрацией Саратова круглого стола, посвященного ценам на проезд в общественном транспорте, выступили депутат городской думы Виктор Марков («Единая Россия») и депутат областной думы Николай Бондаренко (КПРФ). По их мнению, это могло бы решить проблему, когда представители администрации не могут повлиять на перевозчиков, которые повышают тарифы.

На прошлой неделе пять перевозчиков обратились в мэрию с заявлениями о намерении поднять цену на проезд на ряде маршрутов с 23 руб. до 27 руб. По информации МКУ «Транспортное управление», с такими планами выступили ООО «Экспресс-сервис-плюс» (обслуживающее автобусные маршруты №37, 11), ИП Малышев (№9, 15, 23, 25, 48, 52, 54, 64Д, 76, 85, 94, 103), ООО «Правовое сопровождение» (№65) и ИП Лисин (№10, 49, 78, 81, 108, 230). По мнению руководителя учреждения Сергея Бровкина, перевозчики еще не выполнили ряд условий. Компании обязаны не меньше чем за 180 дней уведомить мэрию о намерении увеличить стоимость проезда и разместить информацию о повышении цен в салонах транспортных средств, однако второе условие не соблюдено, поэтому организации пока не могут повысить цены.

Представитель индивидуального предпринимателя Малышева на мероприятии сказал, что предприятие пока отказалось от повышения стоимости проезда.

Депутат Виктор Марков отметил, что у вопроса повышения тарифов есть «более глубокая юридическая сторона». «Есть предположение, что это сговор? Если это так, то в какие органы мы обратились? Когда устанавливались нерегулируемые тарифы, я спрашивал, что мы будем делать, если организации будут злоупотреблять этим правом? Мне ответили, что тогда будут учреждаться новые маршруты»,— уточнил он.

Коммунист Николай Бондаренко напомнил, что до перехода на нерегулируемые тарифы стоимость проезда также повышалась, но тогда решение принимала дума, и это, по мнению чиновников, было обоснованно. «А сейчас бизнес стал плохой! Есть вариант — отменить постановление Михаила Исаева от 2017 года и вернуть власти право регулировать тарифы»,— заявил депутат облдумы.

Глава Саратова Михаил Исаев выразил мнение, что повышать тарифы в саратовских автобусах еще рано. По его словам, конкурс перевозчиков прошел только в марте этого года, и тогда организации согласились с условием работать по цене 23 руб. за поездку. Ранее он выступал с публичным заявлением, что считает повышение тарифов необоснованным.

Руководитель юридической компании «Авис» Гелена Алексеева говорит, что представители администрации, утверждающие, что перевозчики согласились на предложенные «правила игры», лукавят.

«В конкурсной документации нет речи о том, что нельзя повышать тарифы. Власть и так предъявила массу требований. Первое — это введение безналичной оплаты с 1 июля. Второе — требование о контрольно-кассовой технике — стоимость ее закупки, установки, обслуживания перевозчик закладывает в стоимость проезда. У государства есть два варианта: осуществлять пассажирские перевозки по регулируемым либо нерегулируемым тарифам. Наши власти выбрали второе. Тогда какое право они имеют вмешиваться в работу перевозчиков, если сами наделили их этим правом?» — отметила юрист.

Госпожа Алексеева считает «неплохим» вариантом возвращение регулируемых тарифов, но уверена, что власть на это не пойдет. «Если вести речь о возвращении регулируемых тарифов, то стоимость проезда также составит 27–30 руб., но только для пассажиров она не изменится, а оставшиеся 4–7 руб. перевозчики будут получать из бюджета в качестве недополученной выгоды. Но в бюджете нет средств на компенсацию понесенных убытков»,— предполагает эксперт.

Марина Ковалева