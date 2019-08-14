Эвакуаторы вышли в ноль

Служба, выигравшая конкурс на перемещение и хранение задержанных транспортных средств в Саратове, будет работать бесплатно. Соответствующий приказ подписал министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Чуриков. В соответствии с ним тариф на перемещение и хранение транспортных средств на спецстоянках установлен в размере 0 руб. В минтранспорта говорят, что такую цену установил сам победитель аукциона. Эксперты считают, что с таким тарифом организация работать не сможет, и не исключают, что таким образом организации пытаются получить для себя более комфортные условия работы.



Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Чуриков подписал приказ, в соответствии с которым тариф на эвакуацию и хранение на спецстоянках транспортных средств установлен в размере 0 руб. Такой тариф, как указано в документе, опубликованном правительством региона, будет работать с 22 августа этого года до конца 2021 года.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства сказали, что ошибки в документе нет и, в соответствии с приказом, эвакуация и хранение транспортных средств на спецавтостоянках будет бесплатной. Тариф был установлен в ходе аукциона на понижение цены. «Методику отдельные участники торгов поняли буквально и предложили тариф в 0 руб.»,— отметили в ведомстве.

В минтранспорта региона пояснили, что процедура отбора компаний, которые будут заниматься перемещением автомобилей на спецстоянки по Саратову, состоялась 10 августа. Максимальная цена перемещения автомобиля была установлена в размере 2160 руб., а хранение — 40 руб. в сутки.

«В ходе проведения аукциона участниками отбора ООО „Вин-стоп Поволжье“ и ООО „Регионсервис“ после объявления организатором начальной максимальной цены предмета отбора, а также после проведения процедуры понижения цены предмета отбора, уменьшаемой в соответствии с величиной снижения, одновременно представили предложения равными нулю. В дальнейшем договор был заключен с организацией (ООО «Вин-стоп Поволжье»), которой было присвоено наибольшее количество баллов по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в отборе»,— отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Договор с победителем конкурса заключили 30 июля.

ООО «Вин-стоп Поволжье» было создано в декабре 2015 года, ее бенефициаром (75%) и генеральным директором является Илья Васьков. Он же возглавляет ООО «Ассоциация „Толсар“» (официальный дилер BMW в Саратове, основная доля в «Ассоциации „Толсар“» (43,5%) принадлежит бывшему главе Саратова Юрию Аксененко).

Застать господина Васькова на рабочем месте „Ъ“ не удалось. Пояснить, как компания планирует работать с «нулевым» тарифом, в организации было некому.

Владелец и генеральный директор ООО «Регионсервис», которая в ходе аукциона также предлагала тариф за эвакуацию и хранение автомобилей в размере 0 руб., Владимир Михайлов затруднился пояснить „Ъ“, как организация планировала работать с таким тарифом, сославшись на то, что всеми конкурсными процедурами занимался юрист ООО.

Директор одной из организаций, ранее занимавшихся эвакуацией транспортных средств в Саратове, ООО «Квинтет» Владимир Деянов не понимает, с какой целью коммерческая организация могла предложить такой тариф. «Для того чтобы работать, нужно как минимум заправлять свои машины, платить сотрудникам. Если такой тариф был предложен для того, чтобы выиграть конкурс, то непонятно, как они после аукциона собираются работать»,— отметил господин Деянов.

Источник „Ъ“ в правительстве области считает, что такая заявка могла быть подана, чтобы выдавить с рынка конкурентов. «Они какое-то время поработают себе в убыток, затем с ними по какой-либо причине расторгнут договор и они заявятся снова. Но к тому времени желающих работать в этой сфере уже не будет»,— предположил собеседник „Ъ“.

Начальник отдела административной практики регионального минтранса Станислав Бондаренко не понимает логику действий победившей в аукционе компании. «Посмотрим, как фирма будет работать. Если она не будет приезжать на вызовы ГИБДД, не будет вывозить автотранспорт, либо будут поступать жалобы граждан на то, что с них берут оплату на штрафстоянке, то мы будем привлекать компанию к ответственности, а при определенных условиях можем расторгнуть контракт»,— рассказал господин Бондаренко.

Глава аналитического агентства «Бриик» Юрий Пужалин называет сложившуюся ситуацию странной. «Получать прибыль они могут только из двух источников: от водителей или от ГИБДД. Вряд ли они станут работать с наличностью, потому что сейчас все это строго контролируется. Скорее всего, у них будут какие-то договоренности с ГИБДД»,— считает эксперт.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, ранее руководивший саратовским проектом «Эвакуаторам.net», считает, что эвакуаторы в Саратове работать не будут. «У муниципалитета есть обязанность организовать деятельность эвакуаторов, выходит, что формально она организована. Но действовать с такими тарифами они не будут»,— считает господин Бондаренко. По его мнению, таким образом коммерсанты пытаются выторговать у правительства более подходящие для себя условия работы.

Сергей Петунин