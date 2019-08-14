Блог мужу телеведущей

Владелец ООО «Современные медицинские технологии» (СМТ) Сергей Шатило во время судебного заседания по уголовному делу о сбыте незарегистрированных медицинских изделий в больницы региона отказался от услуг своего адвоката Александра Паулова, супруга самарской телеведущей и блогера Ольги Пауловой. Ранее господин Паулов защищал Сергея Шатило в рамках уголовного дела о картельном сговоре, где собственник СМТ получил три с половиной года колонии общего режима. Этот приговор стал неожиданным для наблюдателей: в юридической практике такие дела редки и, как правило, заканчиваются условными сроками. После вынесения приговора адвокат улетел вместе с женой на отдых в Турцию, тогда как параллельно продолжается и другой суд, где владелец СМТ также является обвиняемым. В окружении бизнесмена предполагают, что именно этот факт мог не понравиться Сергею Шатило.



Осужденный собственник «Современных медицинских технологий» Сергей Шатило во время очередного судебного заседания по уголовному делу о сбыте незарегистрированных медицинских изделий в больницы Самарской области без объяснения причин отказался от услуг адвоката Александра Паулова, супруга самарской телеведущей и блогера Ольги Пауловой. Соответствующее ходатайство он заявил прямо на судебном заседании и в присутствии господина Паулова. Последний, после того как судья удовлетворил ходатайство обвиняемого, собрал свои вещи и молча покинул помещение. Коллеги юриста, также защищающие Сергея Шатило, отказались комментировать ситуацию.

Компании Сергея Шатило вменяется незаконная продажа в перинатальный центр и больницу имени Пирогова медицинского оборудования на сумму 111 млн руб. и поставка во второе из учреждений магнитно-резонансного томографа стоимостью более 38 млн руб. Клиника отказалось принимать томограф, так как он не был зарегистрирован в РФ. Однако Сергей Шатило сообщал СМИ, что больница какое-то время эксплуатировала оборудование. По жалобе больницы антимонопольная служба включила СМТ в реестр недобросовестных поставщиков.

В конце июля Самарский райсуд признал Сергея Шатило, его партнеров и бывшего замминистра здравоохранения региона Альберта Навасардяна виновными в картельном сговоре при торгах на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Глава СМТ был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Альберту Навасардяну, которому вменялось еще и превышение должностных полномочий, назначили три года в колонии общего режима. Как отметили юристы, реальные сроки в таких делах — редкость. Остальные фигуранты дела получили условные сроки. После вынесения приговора по делу Александр Паулов отправился с супругой на отдых в Турцию, о чем блогер и телеведущая Ольга Паулова сообщила в соцсетях.

Господин Паулов до последнего момента считался одним из самых востребованных самарских адвокатов. Он представлял в суде интересы различных бизнесменов и политиков Самарской области и соседних регионов: бывшего мэра Самары Георгия Лиманского, бывшего министра строительства Ульяновской области Михаила Шканова и т.п. Также он представлял в суде интересы семьи Юлии Фаерман, убитой супругом Александром Фаерманом, исполнительным директором ОАО «Тепличный». Жена адвоката Ольга Паулова ведет свой блог и передачи на телеканале «Терра». Она неоднократно публично высказывалась в пользу подзащитного ее мужа и даже посещала пресс-конференции Самарского УФАС по делу СМТ.

Выяснить причину отвода адвоката у самого Сергея Шатило не удалось. В ходе судебного заседания он никак не прокомментировал свое решение, а сразу после его окончания был отправлен в СИЗО. В окружении бизнемена предположили, что «Сергей Францевич (Шатило.— „Ъ“) мог сильно расстроиться обвинительным приговором с реальным сроком по делу о картельном сговоре, а информация о том, что адвокат в разгар другого судебного процесса отправился в отпуск, могла только усугубить ситуацию».

Как рассказал „Ъ“ сам Александр Паулов, Сергей Шатило заявил ходатайство об отводе, поскольку юрист все еще в отпуске, при этом юрист не пояснил, почему, будучи в отпуске, он все же пришел на судебное заседание. Судя по ответу адвоката, будут ли они сотрудничать дальше, не известно. Сейчас предпринимателя защищают Денис Анисимов и Вячеслав Земчихин.

Юристы предполагают, что отказ владельца СМТ от Александра Паулова произошел по личным причинам. «Не исключаю, что это может быть простая человеческая обида или эмоции, которые не касаются профессиональных качеств юриста»,— предположил партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Как добавляет гендиректор ООО «Альфа-право» Евгения Кочарян, отвод адвоката в судебном процессе, в особенности в уголовном судопроизводстве — достаточно частое явление. «Если адвокат не оправдал ожиданий в нескольких процессах, то кредит доверия исчерпывается. Ситуация осложняется тем, что зачастую адвокаты прогнозируют благоприятный исход дела, в целях удержания клиента, например. Но стоит учитывать, что адвокат — не единственный фигурант в судебном процессе, есть и другие участники, есть доказательственная база, судья, который выносит приговор, ориентируясь на материалы дела и имеющиеся доказательства»,— сказала юрист.

Евгений Чернов