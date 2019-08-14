«Самара Арену» подозревают в подорожании

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн готовит обращение «о привлечении к уголовной ответственности виновных в необоснованном удорожании стадиона „Самара Арена“ на 10,8 млрд руб.». На достройку стадиона, который обошелся в 18,9 млрд руб., направят еще 5,7 млрд руб. из федерального бюджета, а объект в конце года перейдет на баланс области. Эксперты отмечают, что после этого регион возьмет на себя все затраты по содержанию объекта, но сомневаются, что стадион окупится. При этом на «Самара Арене» постоянно находят новые недостатки. На очередную проблему— подтопление пешеходного тоннеля рядом со стадионом — обратила внимание прокуратура.



Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн готовит обращение в правительство РФ, прокуратуру и Следственный комитет «о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в необоснованном удорожании стадиона „Самара Арена“ на 10,8 млрд руб.». Об этих планах депутат сообщил в «Твиттере».

В конце прошлой недели стало известно, что стадион получит дополнительно 5,78 млрд руб. инвестиций из федерального бюджета. «Самара Арене» досталась наибольшая сумма из всех средств (13 млрд руб.), выделенных на развитие стадионов. Таким образом, самарский стадион станет самым дорогим — с учетом дополнительных средств его сметная стоимость составит 24 млрд руб.

Проблемы у самарского стадиона начались еще на стадии получения разрешения на строительство, поскольку из-за отсутствия необходимой документации являющийся на тот момент главой города Дмитрий Азаров не выдавал разрешение на возведение объекта. В 2016 году генеральный подрядчик стадиона ООО «ПСО „Казань“» фактически заморозило строительство арены. По неофициальной информации, из-за конфликта с областными властями во главе с губернатором Николаем Меркушкиным. К строительной компании неоднократно предъявлялись претензии по качеству ее работы на объекте и из-за постоянных изменений, вносимых в проект для его удешевления. При этом стоимость строительства росла, а проектная вместимость падала. На начало работ затраты оценивались в 13,6 млрд руб. Затем стоимость составила 18,9 млрд руб. Фактическая же вместимость арены с начальных 44900 мест снизилась до 42000.

Стадион был сдан последним из всех арен, построенных к мундиалю. Первый тестовый матч состоялся в конце апреля 20018 года, то есть за полтора месяца до начала ЧМ. При этом объекту было выдано временное разрешение на ввод в эксплуатацию из-за многочисленных нарушений. В частности, претензии у контролирующих органов вызвало состояние инженерных систем объекта (канализация, противопожарная охрана, энергетические сети и так далее).

Сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Самарской области Вадим Нуждин в беседе с „Ъ“ отметил, что поддерживает инициативу Александра Хинштейна: «Значит, есть основания для того, чтобы правоохранительные органы разобрались, что творилось на рубеже принятия решений, избрания подрядчиков. Потому что мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас „золотые“ подрядчики типа С.И.Т.И.— брали все контракты. Если в ходе разбирательства выяснится, что это мошенничество, однозначно привлекать можно. Разбираться нужно очень глубоко и выходить на ситуацию, где есть коррупционная составляющая должностных лиц, возможно, есть коммерческий подкуп, картельный сговор».

Вчера губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в СМИ, что передача стадиона «Самара Арена» на баланс Самарской области произойдет в конце текущего года. «Стадион все еще не передан на баланс Самарской области, он находится в управлении ФГУП „Спорт Ин“. Согласно утвержденному плану, стадион будет передан нам в четвертом квартале 2019 года»,— цитирует ТАСС главу региона. По словам Дмитрия Азарова, в дальнейшем для управления объектом будет создано государственное автономное учреждения «Самара Арена». Ранее губернатор также заявил о том, что стадион станет одной из площадок, на которых пройдет фестиваль «Рок над Волгой» в июне 2020 года.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман отмечает, что если стадион будет в собственности региона, это даст возможность проведения соревнований под эгидой администрации. Однако, по его словам, «на регион перейдут и все затраты по поддержанию дорогостоящего объекта в состоянии, которое позволит „приклеивать“ артистов и спортсменов такого уровня, чтобы отбить эти расходы». «Надо понимать, что содержание такой арены — это сотни миллионов рублей в год, и еще непонятно, окупятся они или нет. Однако с учетом многомиллиардных затрат на его строительство не совсем понятно, окупится ли он в принципе»,— говорит Марк Шерман. Ранее эксперты „Ъ“ отмечали, что ежегодно на обслуживание «Самара Арены» требуется 500 млн руб. бюджетных средств.

При этом до сих пор на территории «Самара Арены» находят новые недостатки. Одной из таких проблем стало подтопление пешеходного тоннеля рядом со стадионом под улицей Арена2018. На это обратили внимание представители регионального ОНФ. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в ПФО Вадим Нуждин отметил, что стоимость строительства дороги с пешеходным переходом составляла 719 млн руб. Отдельным пунктом предусмотрено, что гарантийные обязательства остаются за подрядчиком — НПО «Авангард».

Вадим Нуждин добавил „Ъ“, что на подтопление пешеходного перехода откликнулась прокуратура области. «Предварительно наметили выезд на объект совместно с сотрудниками надзорных органов на 14 августа. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда безответственное отношение со стороны заказчика в плане проверки и содержания объекта, своевременного привлечения подрядчика в рамках гарантийных обязательств влечет за собой такие моменты. Почему-то заказчики стесняются предъявлять требования подрядчикам в рамках гарантийных обязательств. Я могу предположить, что на стадии заключения контракта были какие-то левые договоренности между заказчиком и подрядчиком. И уверен, что это происходит далеко не безвозмездно»,— говорит господин Нуждин.

Ани Айвазян