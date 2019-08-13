Жертвам политического преследования протянут украинский паспорт

Украина выдаст гражданство жертвам политического преследования в России. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который расширяет список претендентов на оформление паспорта этого государства по упрощенной схеме. При этом россиянам выходить из российского гражданства не потребуется. Также на упрощенное получение паспорта смогут рассчитывать иностранцы, которые защищали Украину.

Кто мог бы воспользоваться такой возможностью? Украинский адвокат, директор Института права и общества Юрий Кармазин отмечает, что сейчас получить гражданство Украины непросто, и в первую очередь на послабления смогут рассчитывать люди, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне добровольческих батальонов: «У меня была женщина, которая принимала участие в боевых действиях, и речь шла не только о гражданах Российской Федерации. Они собирают документы, начиная от ходатайства командования, что они там-то и там-то служили, потом обращаются в комиссию при главе обладминистрации, там пишут соответствующее ходатайство в комиссию при президенте, и потом оно идет по этому длинному этапу. По сроку по четыре года оно занимало, и все равно положительного итога не было. Получение гражданства этими лицами не направлено какого-либо государства. Просто если человек поддерживает нашу страну, то это гражданство — как знак благодарности».

С 2014 года многие россияне, включая известных лиц, переехали на Украину по политическим соображениям. Среди них оказались журналист Матвей Ганапольский, а также депутаты Госдумы Мария Максакова и Денис Вороненков. Последний был убит в Киеве в 2017 году. В 2016-м на Украину переехал еще один бывший российский парламентарий — Илья Пономарев. На родине его заочно арестовали и объявили в розыск по делу о пособничестве в растрате 22 млн руб. фонда «Сколково». В интервью “Ъ FM” Илья Пономарев заявил, что гражданство Украины получил, однако стать обладателем паспорта он пока не может. Для этого ему надо отказаться от российского документа: «Украина, с одной стороны, не признает двойное гражданство, а Россия в прямую запрещает выход из российского гражданства, когда есть уголовное преследование. То есть я, например, выйти из российского гражданства не могу по российскому закону, во-первых, потому что есть уголовное дело, а во-вторых, я покинул страну и не имею возможности в нее вернуться. С регистрационного учета в России я не снялся, а российское законодательство опять-таки требует заявление о выходе из гражданства подавать по месту прописки, для меня это Новосибирск. Я это тоже по понятным причинам сделать не могу. Как гражданину Украины мне доступны все опции, связанные с работой, голосованием, получением банковского кредита, покупкой земли, например. Это огромное количество всяких житейских вещей, которые, когда у тебя просто вид на жительство, сложнее сделать, чем когда у тебя есть гражданство.

Для меня очень важен вопрос перемещений по миру, загранпаспорт, а украинский паспорт дает право безвизового въезда в Евросоюз, еще в кучу разных стран».

В последней версии международного рейтинга Passport Index Украина обошла Россию по числу стран, куда граждане могут приехать без визы. Украинцам доступны Швеция, Швейцария, Португалия, Польша, Нидерланды и другие государства Евросоюза. Киев и Брюссель договорились о безвизовом режиме в 2017 году. Тем не менее, на Украине не ждут массового наплыва россиян за паспортами, рассказал киевский политолог, эксперт «Фабрики медиа» Алексей Курпас: «Ход никакой, если честно. Объявил, сказал — на этом все. Массовых каких-то действий не будет абсолютно. Не тот уровень страны, чтобы это массово было. Пока это только в качестве указа, а когда последуют реальные действия, если окажется, что сотни тысяч россиян вдруг захотели стать украинцами, это, естественно, должно вызвать подозрения. Есть определенные органы, которые занимаются вопросами выдачи паспортов, проверкой людей, поэтому будем надеяться на их профессионализм».

Какой реакции на решение Киева ждать от Москвы? Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников считает, что Владимир Зеленский пытается быть последовательным, но новый указ не даст никакого эффекта. Поэтому России никак не стоит отвечать на недружественный шаг Украины, продолжает Калашников: «На глупости что отвечать? Он тогда сгоряча объявил о том, что в ответ на предоставление гражданам Донецкой и Луганской областей гражданства Российской Федерации, но, поразмыслив, понял, что это сопряжено со многими сложностями.

И если Россия предоставляет это гражданство для того, чтобы действительно спасать людей, у которых больше нет другого выхода, то ему в России спасать особо некого.

Поэтому он решил пойти по такому пути, чтобы сохранить лицо, хотя во всем мире это решается по-другому. Примите закон о политических беженцах из любой другой страны, да и все. Они не только в России, но по всему миру преследуются, к сожалению».

Ранее президент Владимир Путин упростил выдачу российского гражданства для жителей Донбасса, причем позже расширил эту возможность. Она касается и тех, кто живет в районах, подконтрольных Киеву.

Владимир Расулов, Григорий Колганов