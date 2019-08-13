США включили в санкционный список калужский НИИ

Министерство торговли США внесло в санкционный список Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт (КНИРТИ),следует из сообщения на сайте Федерального реестра. Причиной для введения санкций стало то, что НИИ является филиалом подсанкционного концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех»).

Калужский институт и еще 17 предприятий из разных стран добавили в список EAR (Export Administration Regulations). В него включают структуры, которые представляют (или могут представлять) угрозу национальной безопасности или внешней политике США. Изменения вступят в силу 14 августа.