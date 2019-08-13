Audi Q4 e-tron получит 25 вариантов фар и фонарей

Компания Audi в серийном варианте электрокроссовера Q4 e-tron предложит клиентам несколько вариантов оформления оптики, сообщает Autocar со ссылкой на главного дизайнера немецкого автопроизводителя Марка Лихте.

Господин Лихте пояснил, что клиенты смогут выбирать оформление фар и фонарей из как минимум 25 вариантов, предложенных Audi. Других подробностей об оптике электромобиля главный дизайнер не сообщил.

Напомним, прототип Audi Q4 e-tron был показан весной 2019 года, а серийная версия модели появится в 2021 году.