14 августа, среда
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Audi Q4 e-tron получит 25 вариантов фар и фонарей

Компания Audi в серийном варианте электрокроссовера Q4 e-tron предложит клиентам несколько вариантов оформления оптики, сообщает Autocar со ссылкой на главного дизайнера немецкого автопроизводителя Марка Лихте.

Господин Лихте пояснил, что клиенты смогут выбирать оформление фар и фонарей из как минимум 25 вариантов, предложенных Audi. Других подробностей об оптике электромобиля главный дизайнер не сообщил.

Напомним, прототип Audi Q4 e-tron был показан весной 2019 года, а серийная версия модели появится в 2021 году.

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