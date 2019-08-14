Дачным избирательным участкам добавили людей

Петербургская избирательная комиссия приняла решение об увеличении числа членов двух территориальных избирательных комиссий № 23 и № 29: в каждую из них добавили по четыре человека. Мотивировано это тем, что, помимо организации муниципальных выборов, эти ТИКи занимаются выборами губернатора Петербурга на экстерриториальных участках в Псковской области, из-за чего очень загружены. В теризбиркоме № 29 также сменили председателя. На место Динэ Серебренниковой пришел Борис Островский, сотрудник муниципальной администрации округа «Екатерингофский».

На четыре вакантных места членов с правом решающего голоса в ТИК № 29, которая взяла на себя полномочия ИКМО № 75 и «Балканский», претендовали девять человек. Среди прочих горизбирком отдал предпочтение Виктору Березину, кандидату от Партии роста и отцу члена ГИК с правом решающего голоса Алексея Березина. На муниципальных выборах 2014 года возглавляемая Березиным-старшим ТИК № 15 была одной из самых скандальных. По окончании выборов решением горизбиркома он был снят с должности, но отказался передать документы своему преемнику. После этого в отношении Березина-старшего было возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан). Дело не дошло до суда, так как обвиняемый был амнистирован по случаю 70-летия Победы (основание не является реабилитирующим). Расследование в отношении него вел председатель ТИК № 22 и заместитель руководителя следственного отдела Следственного комитета по Выборгскому району, майор юстиции Олег Ткаченко.

Вторым избранником в ТИК № 29 стал Борис Островский, сотрудник администрации муниципального округа «Екатерингофский». В 2005 году, будучи начальником пресс-центра Смольного, он назвал журналистов ИА Regnum и радио «Балтика» «сбродом». Позднее он сказал, что это слово имело шутливый характер, но извинений не принес. В 2009 году он возглавил пресс-службу администрации Новгородской области, но в 2011 году его уволили после инцидента с вождением в нетрезвом виде. Весной 2017 года он возглавил ТИК № 10. Мать господина Островского Лидия Островская работает секретарем скандального ИКМО «Екатерингофский». В отношении нее был составлен административный протокол по ст. 5.3 КоАП (неисполнение решения избирательной комиссии).

Борис Островский, также решением ГИК, сразу стал председатель избиркома. С должности была снята Динэ Серебренникова. За нее заступились член горизбиркома с правом совещательного голоса Павел Швец и члены с правом решающего голоса Ольга Покровская и Екатерина Фесик. Господин Швец, в частности, отметил, что Динэ Серебренниковой «не предъявляла претензий ни одна партия», а сама она всегда голосовала «в пользу независимых кандидатов». ГИК возложила на Динэ Серебрянниковой ответственность за все нарушения ТИКа, а также комиссий, полномочия которых на нее возложены.

Ольга Покровская в своем выступлении заявила, что не согласна с доводами коллег. «Олег Олегович (Зацепа, член ГИК с правом решающего голоса.— “Ъ”) сказал, что ТИК № 29 несет ответственность за состав избирательных комиссий муниципальных округов, которые развалили всю работу. Так ведь и мы (горизбирком.— “Ъ”) несем, но на словах этого никто не признает. И вот мы снова включаем (в состав комиссии.— “Ъ”) Островского, за которым много чего числится не только в Петербурге, и Березина, который был под уголовным преследованием»,— заключила она.

Следующим в состав ТИК № 29 вошел Дмитрий Галашев, помощник депутата ЗакСа от «Единой России» Михаила Романова, а также кандидат в муниципальные депутаты МО «Волковский» (полномочия исполняет соседняя ТИК № 23). Последним членом теризбиркома № 29 стал Денис Владимиров, главный специалист отдела по поддержке молодежных инициатив комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

В ТИК №23, на которую возложены полномочия ИКМО «Волковское» и «Купчино», баллотировались семь человек. Подавляющее большинство членов горизбиркома проголосовало за Ларису Кузнецову, выдвинутую от общества ветеранов Афганистана «Апрель», Никиту Пепеляева, решение о выдвижении которого было принято на собрании местных жителей, Марию Букину от Союза пенсионеров России и Аркадия Иванова от регионального Центра содействия детям-сиротам «Радуга».

На ТИКи № 23 и № 29 возложены обязанности по организации выборов губернатора Санкт-Петербурга на экстерриториальных участках в Псковской области. Ранее против их создания в регионе выступила председатель ЦИК Элла Памфилова, сказав, что у нее есть серьезные основания для беспокойства. Ее заместитель Николай Булаев рапортовал, что ни одно из заявлений для голосования в данном регионе не прошло проверку. Он пообещал разобраться в этом с участием правоохранительных органов и устроить тотальную проверку всех заявлений.

Политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор полагает, что госпожа Серебренникова была смещена с должности, потому что оказалась недостаточно лояльна вышестоящим людям. «Снятие председателя ТИКа говорит о том, что она не пошла по необходимой линии и не соответствовала требованиям: отвечать только перед руководством, а не перед законом»,— убежден эксперт.

Олег Дилимбетов