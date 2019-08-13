Роскомнадзор и МВД изъяли почти 10 тысяч «серых» сим-карт

В июле Роскомнадзор совместно с МВД провел 194 рейда, в ходе которых изъято из продажи более 9,7 тыс. серых сим-карт, сообщило ведомство. Наибольшая доля изъятых сим-карт принадлежала «МегаФону» (5073) и «Вымпелкому» (3954). В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что в годовом исчислении количество изъятых сим-карт сокращается: в 2017 году было изъято 103 тыс., в 2018 году — 83 тыс., в первом полугодии 2019-го — 32,8 тыс.

Общее количество серых сим-карт на российском рынке может достигать примерно 10 млн, оценивает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его оценке, число таких сим-карт уменьшается ежеквартально примерно на 100 тыс. Руководитель Content Review Сергей Половников полагает, что число серых сим-карт может достигать нескольких десятков миллионов, а решить проблему позволит только введение дополнительного параметра идентификации пользователей наряду с паспортными данными.

Данила Моисеев