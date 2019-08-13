Бывшего трейдера банка «Ак барса» приговорили к условному сроку за манипулирование рынком

Кировский райсуд Казани во вторник признал виновным бывшего трейдера Ак барс банка Артема Люлинского по по ч.2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком).

Его приговорили к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также господину Люлинскому запретили заниматься операциями на рынке ценных бумаг в течение 3 лет. Об этом «Ъ-Казань» рассказали в суде.

По версии следствия, господин Люлинский в 2011-2016 годах зарабатывал на невыгодных для кредитного учреждения сделках с ценными бумагами. Суд сегодня удовлетворил гражданский иск Ак барс банка. Бывший трейдер должен выплатить банку 75,4 млн руб. ущерба.

Артем Люлинский вину не признал. Его адвокат Марсель Бадрутдинов заявил «Ъ-Казань», что решение райсуда «обязательно будет обжаловано».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"