Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит вместо автомобиля путешествие

Для победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» будет организовано индивидуальное путешествие, подобранное в соответствии с ее предпочтениями. Об этом во вторник на брифинге сообщила организатор конкурса Светлана Петракова. «Машина в качестве подарка молодежи не нужна, она чаще пользуется самокатами и велосипедами»,— полагает она. Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская сообщила, что смена главного приза — это новый тренд, который придумали организаторы конкурса. «Мы сами создаем моду на что-то, поэтому решили поменять средство передвижения на впечатления. Победительница получит путешествие с программой, разработанной в соответствии с ее увлечениями»,— сообщила она. Кроме путешествия победительница получит корону, украшенную уральскими самоцветами.

Напомним, победительницу конкурса среди 24 девушек жюри определят 15 августа в ЦК «Урал». Организаторы сообщили, что в финале будут элементы театрального искусства в честь года театра. Как сообщили на брифинге, тематика конкурса— «Blog красоты», в соответствии с которой на протяжении подготовки к финалу участницы будут вести собственные блоги.

Дарья Соколова