Полисы взошли в Сибири

Количество застрахованных посевных площадей в Сибири выросло с начала года в восемь раз по сравнению с показателями 2018 года — до 313 тыс. га. До этого несколько лет подряд сельхозпроизводители в регионах отказывались страховать свой урожай из-за сложностей с доказательством ущерба. В Национальном союзе агростраховщиков считают, что резкий рост страхования посевов связан со смягчением законодательства в этой сфере, которое теперь, например, отменяет 20% порог гибели урожая. Сами аграрии говорят, что интерес аграриев к страхованию подстегивают засухи и наводнения в Сибири.

Размер застрахованной площади посевов в Сибирском федеральном округе за первое полугодие 2019 года вырос в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 40 тыс. га до 313 тыс. га, рассказал “Ъ” президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Наибольшая доля приходится на Алтайский край, где застраховано 221,5 тыс. га ярового сева (годом ранее — 39,6 тыс. га). Это составляет почти 5% от площади ярового сева в 4,6 млн га в регионе, говорит глава НСА. Следом в ренкинге по этому показателю в Сибири идут Иркутская область, где в этом году застраховано 43 тыс. га, и Красноярский край — 30 тыс. га. В Новосибирской области в этом году на условиях господдержки застраховано 14,7 тыс. га яровых сельхозкультур, в Томской и Омской областях — 2,7 и 0,8 тыс. га соответственно, сообщили в ассоциации.

«Кроме Алтайского края, все эти сибирские регионы годом ранее не оказывали гос­поддержку страхования урожая и до сих пор не были активны в этом вопросе»,— отметил Корней Биждов. В таких условиях аграрии вынуждены оплачивать страховой полис самостоятельно или отказываться от страхования, рискуя понести огромные убытки, отмечали в НСА. В 2018 году в ряде регионов Сибири был введен режим ЧС из-за аномально холодной весны, не позволившей вовремя провести посевную кампанию. По данным НСА, ущерб, который получили регионы Сибири, оцениваемый по прямым затратам (то есть расходы на возделывание, а не стоимость утраченного урожая), превысил 100 млн руб. Региональные власти объясняли низкую активность в сфере агрострахования тем, что аграрии сами не обращаются к ним за господдержкой в области растениеводства из-за отсутствия четких критериев оценки наступления страхового случая и низкой доходности сельхозпроизводителей.

Рост агрострахования в Сибири в этом году Корней Биждов связывает, в частности, с изменениями закона о господдержке, которые вступили в силу с 1 марта 2019 года. Закон, например, отменил 20% порог гибели урожая, тогда как ранее при утрате 19,5% урожая аграрий оставался ни с чем — страховая выплата не полагалась, говорит директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Кроме того, дифференцированы риски, подлежащие страхованию, и расширен их перечень: ранее можно было застраховаться только от полного пакета рисков, добавляет она. Стоимость страхования 1 га снизилась в среднем на 20% к аналогичному периоду прошлого года, а лимит ответственности страховщиков вырос до 24%, отмечает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. Главный фактор, который стимулирует аграриев к оформлению страховки, — прекращение практики выплат 100% ущерба для всех пострадавших от ЧС, считает Евгения Шалихманова. Полную компенсацию теперь получат только застрахованные, а незастрахованные — только 50%.

Эксперты считают, что рост объемов агрострахования — долгосрочный тренд. В минсельхозе Новосибирской области “Ъ” сообщили», что в регионе планируется в 2020 году застраховать не менее 20 тыс. га — 1% от общей площади посевов. В минсельхозе Красноярского края уточнили, что застрахованных посевов в регионе в этом году — 66 тыс. га при общей площади посевов около 1,5 млн га. «Наша задача — чтобы в следующем году этот показатель не снизился. Будем вести информационную работу среди сельхозпроизводителей»,— сообщили в министерстве.

Сами аграрии осторожны в оценках перспектив агрострахования. «Страховка стоит денег — еще ничего не получил, а уже потратился. Будет страховой случай или нет — неизвестно. Фермеры в невеселом финансовом положении, и к затратам они относятся с осторожностью»,— говорит глава Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Алексей Сальников. Объективность данных по застрахованным площадям вызывает вопросы, но в этом году хотя бы про агрострахование участники рынка стали говорить, отмечает председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов Красноярского края Андрей Болсуновский: «В любом случае эти цифры малы для региона и есть над чем работать».

Влияние на рост агрострахования в Сибири оказывают, кроме новелл в законодательстве, и гибель урожая из-за природных катаклизмов, которые в этом году бушуют в Сибири, говорит Дмитрий Гелемурзин. «Природа в последние годы не очень благосклонна к аграриям. Таких катаклизмов три-четыре года назад было гораздо меньше, а сейчас то снег в начале сентября, то ливнями заливает, то сушит, то градом бьет. Вменяемые хозяйственники, конечно, принимают более активные меры по страхованию посевов. Думаю, что в 2020 году погектарного страхования в регионе будет больше»,— говорит Андрей Болсуновский. В этом году ситуация для аграриев Сибири значительно хуже, говорит Корней Биждов: «Только ущерб от паводка сельхозпроизводителям Иркутской области, подлежащий компенсации из бюджета, оценен в 180 млн руб. для сельхозорганизаций и в 500 млн руб. личным подсобным хозяйствам». В Омской области в ряде регионов в начале лета было отмечено подтопление полей, в Алтайском крае несколько степных районов затронуты засухой, отмечает он.

Оксана Павлова