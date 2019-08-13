Аварийно-спасательное формирование Новороссийского порта аттестовано на три года

Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) прошло периодическую аттестацию на право ведения работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов сроком на три года.

Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках периодической аттестации были проведены учения на акватории нефтерайона «Шесхарис» новороссийского порта. В них приняли участие 54 сотрудника НАСФ и были задействованы девять судов, в том числе два нефтемусоросборщика, пять буксиров, пожарное судно, нефтеналивной танкер, катер и судно технического обеспечения.

Была проведена проверка достаточности и оценка возможности сил и средств к ликвидации последствий аварий, связанных с разливом нефтепродуктов на акватории, а также отработка взаимодействия подразделений при проведении операций по локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов на акватории. Учения прошли успешно.

Василий Хитрых