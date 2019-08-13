Большая часть управляющих компаний в Краснодаре и Новороссийске будут лишены лицензий

За долги перед самым крупным поставщиком тепла - АО «АТЭК»

Гендиректор АТЭК Владимир Василенко заверил, что компания выполнит все свои обязательства

На Кубани будут пристально контролировать выполнение постановления Правительства № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». В пункте 4.1 говорится, что задолженность управляющих компаний перед ресурсниками свыше двух месяцев считается грубым нарушением. Два грубых нарушения за год - уже повод для лишения такой организации лицензии на управление домами, что грозит серьезными финансовыми последствиями и даже уголовными делами руководства таких УК.

- Мы регулярно мониторим работу всех управляющих компаний, проводим приемы граждан, ходим по домам. И обратили внимание: там, где УК не платят за тепло и горячую воду, там же имеется просроченная задолженность за свет, холодную воду, газ, там же некачественно обслуживается жилой фонд, - рассказали в Госжилинспекции Краснодарского края. - Мы не можем допустить, чтобы граждане страдали из-за таких «горе-управленцев».

Самый крупный поставщик теплоносителя в крае АО «АТЭК» - работает с управляющими компаниями в рамках закона и в ближайшее время направит во все органы власти представления об отзыве у всех злостных должников лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Указанная практика будет применена впервые в крае.

В числе первых претендентов на уход с рынка - ряд УК из Новороссийска, где сложилась самая сложная ситуация по оплате за поставленные ресурсы. В городе-герое, который подвержен сильным ветрам, приходится предпринимать значительные усилия, чтобы капризы погоды не отразились на теплоснабжении города и поддержании нормативной температуры в сетях. При этом управляющие компании Новороссийска накопили долгов за отопление и горячую воду более чем 400 миллионов рублей. Тепловики вынуждены вкладывать огромные средства в поддержание и обновление котельных города-героя, более 50 процентов из которых являются убыточными.

В Краснодаре убыточными являются почти 60 процентов котельных. Летом тепловики проводят системные мероприятия по подготовке к зиме. Масштабную реконструкцию сетей уже провели в краевой столице на ул. Старокубанской, Постовой, Красноармейской, на проспекте Чекистов и в Комсомольском микрорайоне. На улицах Тепличной, Каляева, Захарова, Мира, Заводской и в пос. Пригородном и хут. им. Ленина появятся новые источники тепла. Современные котельные будут обогревать и новые школы и другие социальные объекты на ул. Цветаевой, Гоголя, 70 летия Октября, Изобильной, Тепличной, Вавилова, в поселках Колосистый и Пригородный.

- В подготовку к отопительному сезону 2019-2020 гг. мы инвестируем более 200 миллионов рублей. В приоритете обеспечение качественным теплоносителем школ, детских садов, спорткомплексов. Власти города и края уделяют большое внимание строительству социальных объектов, и нам крайне необходимо обеспечить их качественным теплоносителем, - отмечает генеральный директор Автономной теплоэнергетической компании Владимир Василенко. - Поэтому работы по подготовке к зиме мы проводим, несмотря на многомиллионные долги УК.

На сегодня неплатежи УК и ТСЖ за потребленное тепло и горячую воду превышают 2,5 миллиарда рублей! В связи с недобросовестной работой многих УК тепловики привлекают заемные средства, чтобы выполнить свои обязательства по подготовке к зиме. При этом кредиторская задолженность значительно ниже дебиторской. Компания чувствует себя уверенно: работе предприятия ничего не угрожает, а значит и стабильное теплоснабжение городов края гарантировано.

В свою очередь, задолженность АТЭК перед поставщиками света, газа и холодной воды - в пределах 1,5 миллиардов. Ресурсоснабжающие организации выставляют АО «АТЭК» счета в течение одного месяца после отчетного периода, а управляющие компании по факту рассчитываются с АТЭК в течение 5-6 месяцев. Некоторые не платят за тепло вообще, осложняя тем самым ситуацию с расчетами тепловиков за ресурсы. Помимо этого, АТЭК вынуждены оплачивать штрафы, пени и госпошлины, что увеличивает себестоимость теплоносителя.

В такой ситуации тепловики вынуждены прибегать к непопулярным, но разрешенным законом мерам по ограничению домов УК-должников по горячей воде, из-за чего могут возникать сложности для добросовестных жителей этих многоэтажек. У рядовых потребителей на Кубани регулярно возникают вопросы: «Мы платим за ЖКУ регулярно, но управляющая компания числится в злостных должниках. Куда же уходят наши деньги?» Чтобы в этом разобраться, тепловики обращаются в правоохранительные органы.

- Управляющие компании зачастую используют полученные деньги жителей в своих целях, сваливая всю вину на «плохих» собственников квартир, хотя на самом деле ситуация с должниками в домах не такая катострофическая, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Тем не менее уже несколько директоров таких управляющих компаний в Краснодаре и в Новороссийске осуждены на реальные сроки - до шести и более лет. Ведется расследование по заявлениям АТЭК в части еще 26 управляющих компаний-должников. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по данным эпизодам.

В АТЭК сообщили, что помимо этих заявлений готовятся материалы еще по 40 УК-должникам. Причем эта работа усилилась с приходом на предприятие генерального директора Владимира Василенко, благодаря которому удалось значительно снизить задолженность перед ресурсниками.

- Мы взяли на себя социальную ответственность по обеспечению граждан теплом и вот уже 53 года качественно выполняем эту работу, - заверил генеральный директор АО «АТЭК» Владимир Василенко. - Несмотря на все эти сложности, мы планируем до конца года погасить все долги перед ресурсниками и выйти только на текущую двухмесячную задолженность. Это значит, что качественному теплоснабжению домов ничего не угрожает.

В то же время АО «АТЭК» рекомендует жителям домов, чьи управляющие компании значатся в «черном списке должников» (этот перечень схож с аналогичными списками энергетиков и поставщиков холодной воды) задуматься о смене своих управляющих компаний на добросовестные. Список таких УК по Краснодару, Новороссийску, Абинску, Гулькевичам, Тимашевску и Майкопу регулярно обновляется на сайте oao-atek.ru в разделе «Должники».