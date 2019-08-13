В Батайске аптеку оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения в хранении лекарств

Прокуратура Батайска в ходе проверки ООО «ТРФС-Дешевая аптека» установила нарушение аптекой условий хранения лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. «ТРФС-Дешевая аптека» хранила препараты с нарушением температурного режима. Ведомство направило иск о привлечении аптеки к административной ответственности по ч. 1 ст.14.43 КоАП РФ в Арбитражный суд Ростовской области. Суд согласился с требованием прокуратуры и оштрафовал компанию на 100 тыс. руб.

Дарья Голякова