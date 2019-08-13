Выксунский литейный завод оштрафован за нарушения правил промышленной безопасности

Волжско-Окское управление Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку ООО «Выксунский литейный завод» (ВЛЗ, учредители – ЗАО «Дробмаш» и ПАО «Русполимет»). Предприятие не устранило ранее выявленные нарушения требований промышленной безопасности при работе сталелитейного цеха.

ООО «ВЛЗ» было признано виновным по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение предписания в установленный срок»). Сумма штрафа составила 200 тыс. руб. Отметим, что санкция статьи предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 400 тыс. до 700 тыс. руб. для юридических.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Выксунский литейный завод» было зарегистрировано в Выксе Нижегородской области в 2007 году. Уставный капитал превышает 454 млн руб. Основной вид деятельности – производство стали в слитках. Директором предприятия является Юрий Бобков. Более 98,6% долей компании принадлежат ЗАО «Дробмаш», еще 1,32% владеет ПАО «Русполимет». По итогам 2017 года при выручке в 306,5 млн руб. чистая прибыль составила 0 руб.

Анастасия Еремина