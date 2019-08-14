Ларькам добавят законности

Рабочая группа по подготовке областного закона, регулирующего отношения в сфере нестационарной торговли, утвердила текст проекта. Планируется, что документ будет принят в первом чтении на заседании 29 августа. По новым правилам добросовестные предприниматели смогут продлевать договоры с муниципалитетами на срок до семи лет без участия в аукционах. Участники рынка называют закон своевременным и надеются, что он позволит навести порядок в сфере уличной торговли. Однако эксперты отмечают, что в Челябинске в первое время норма работать не будет, потому что 90% киосков размещаются без договоров, а участвовать в аукционах предприниматели не хотят из-за высоких цен, которые диктует мэрия.



Рабочая группа по подготовке проекта закона о размещении нестационарных объектов (НТО) направит документ на рассмотрение комитета по экономической политике и предпринимательству при заксобрании области. Депутаты ознакомятся с законопроектом 21 августа. Предполагается, что он будет принят в первом чтении на заседании регионального парламента 29 августа. Во втором и третьем чтениях закон будет утвержден осенью. Новая норма будет регламентировать порядок предоставления права на размещение киосков. Согласно закону (текст проекта есть в распоряжении “Ъ-Южный Урал”), добросовестные предприниматели смогут продлевать договоры с муниципалитетами на срок до семи лет без участия в аукционах. Сейчас для того, чтобы установить павильон, необходимо выиграть торги на право размещения НТО, отдельно заключается контракт на аренду. Такую процедуру бизнесмены обязаны проходить ежегодно.

Как рассказал спикер областного заксобрания Владимир Мякуш, текст законопроекта был готов еще осенью прошлого года, но его принятие было отложено из-за того, что в Госдуму был внесен смежный закон, разработанный правительством РФ. «Мы решили взять паузу, чтобы сверить положения нашего закона с федеральным. Однако прошло уже полгода, движения по федеральному закону нет. В условиях сложившейся неопределенности мы решили вновь вернуться к вопросу принятия регионального закона. Этого ждут и муниципалитеты, и предприниматели»,— пояснил Владимир Мякуш.

Автор законодательной инициативы, заместитель председателя областного заксобрания Константин Захаров считает, что новая норма позволит узаконить рынок нестационарной торговли и вытеснить из него недобросовестных участников. «В прошлом году в апреле многие предприниматели столкнулись с тем, что договоры аренды нужно было продлевать, нужно проводить аукционы каждый год на размещение этих объектов. До сегодняшнего дня многие из них находятся вне закона. К нам обратились бизнес-объединения и уполномоченный по правам предпринимателей. Самая главная норма, которая решает проблему бизнеса, — это предоставление преимущественного права добросовестным предпринимателям, которые уже один раз на торгах выиграли право размещения своих объектов, без торгов продлить условия договора. Эта возможность будет только у тех, кто не нарушал закон и условий договора»,— рассказал “Ъ-Южный Урал” Константин Захаров.

Кроме того, по мнению господина Захарова, закон позволит снизить финансовое давление на бизнес: «В течение года предприниматель не может окупить затраты, которые понес на этот нестационарный объект, на возведение, на оплату выигранного конкурса, при этом он через год теряет право находиться там, должен вступать в новый аукцион и снова выигрывать его, платя большие деньги. Для предпринимателя эта схема становится уничтожающей». В законе прописаны преференции для летних площадок кафе и ресторанов, а также сетей, торгующих печатной прессой, такие НТО смогут заключать договоры о размещении без проведения торгов.

Директор АО «Роспечать» Константин Федоринин считает областной закон «абсолютно своевременным». «Законные арендаторы в течение нескольких лет не могут продлевать договоры, потому что этому препятствует федеральный закон. Если областной закон будет принят, и у предпринимателей появится возможность без торгов продлевать договоры, это позволит узаконить бизнес»,— считает господин Федоринин. По его словам, есть две проблемы с аукционами на предоставление разрешений для НТО: «Во-первых, администрации муниципалитетов проводят аукционы, чтобы пополнить свою казну. Например, в Челябинске таких аукционов было проведено в течение года около 500. Во время аукциона администрация расширяет зону участка, чтобы увеличить стоимость аукциона, и он начинает включать зону благоустройства. Во-вторых, в аукционе участвуют предприниматели, которые выигрывают, чтобы сдавать потом участки в субаренду по завышенной цене. Я бы предложил, чтобы на отдельные участки к торгам допускали только специализированных участников. Например, только тех, кто занимается печатной прессой или продажей мороженого».

Руководитель челябинского отделения ассоциации киоскеров Ирина Плещева отмечает, что в Челябинске будет сложно внедрять этот закон, потому что 90% нестационарных объектов с 2017 года работают без договоров. «В 2017 году администрация через КУИЗО в одностороннем порядке отказалась от ранее заключенных договоров. На сегодняшний день 90% предпринимателей располагаются без договоров, поэтому на них эта норма о продлении контрактов не распространяется»,— говорит госпожа Плещева. По ее словам, высокие цены на аукционах, требования о приведении ларьков к единому дизайн-коду и дорогостоящая аренда делают легальный бизнес нерентабельным. «Там очень большие предварительные взносы, по полмиллиона, дорогие типовые объекты, разработанные комитетом по градостроительству и архитектуры, по 1,5–2 млн руб. стоимостью. Закрываются арендные платежи большими суммами, по 300–400 тыс. руб. в год»,— констатирует Ирина Плещева. Ассоциация киоскеров обратилась в рабочую группу при заксобрании области с просьбой распространить норму закона на договорные отношения, которые существовали на 1 января 2015 года, чтобы большинство челябинских предпринимателей смогли продлить контракты без торгов.

Карина Кальярова