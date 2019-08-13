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На Ставрополье в этом году отремонтируют 23 медучреждения

В этом году в Ставропольском крае планируется завершить ремонт 23 объектов здравоохранения в 16 территориях, сообщает пресс-служба губернатора региона. Кроме того, сейчас идет строительство четырех объектов и реконструкция двух. Все работы проводятся по графику.

«Наш главный принцип: не закрываем ни одного учреждения здравоохранения. Только строим новые и улучшаем существующую сеть», – приводит пресс-служба слова губернатора региона Владимира Владимирова.

В частности, в Пятигорске в этом году начнет работу новый сосудистый центр. Еще три центра амбулаторной помощи онкобольным откроются в следующем году на базе учреждений здравоохранения в Буденновске, Кисловодске, Ессентуках.

В регионе расширяется и сеть пунктов оказания первичной медпомощи. В этом году в крае откроют шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Дарья Голякова


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