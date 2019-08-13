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Фото: Андрей Абрамов

Борца с реформой отправили за решетку

Экс-глава Ассоциации нижегородских перевозчиков приговорен к 6 годам.

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Советский районный суд решил, что Сергей Ковалев, выступавший против затеянной администрацией города реформы пассажирской транспортной сети, создал преступную группу, в которую, кроме него, вошли двое жителей Сормовского района. 3 мая 2017 года они напали на представителя горадминистрации в подъезде его дома.

Преступление было раскрыто, подсудимые в суде признали свою вину и раскаялись. Суд приговорил всех троих участников преступления к шести годам лишения свободы каждого. Дело рассматривалось повторно – осенью 2018 года оно было возвращено прокурору. Приговор в законную силу пока не вступил.

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