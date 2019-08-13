На дорожные работы в Тамбовской области направят более 2,5 млрд рублей

В рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» в течение 2019 года на дорожные работы планируется направить порядка 2,6 млрд руб. из регионального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. 963 млн руб. из этой суммы уже потрачено на строительство, реконструкцию, ремонт и капремонт автодорог. Всего планируется построить и реконструировать примерно 19,4 км автодорог регионального и местного значения, капитально отремонтировать 6 км региональных дорог, а также провести ремонт 141,4 км дорог регионального и местного значения.

Валерия Розбот