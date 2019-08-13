Благоустройство парка «Осенний» согласуют с жителями близлежащих домов

В Ростове для обсуждения благоустройства парка «Осенний» создадут рабочую группу, в которую войдут представители городской администрации, проектировщики, дендрологи, а также жители города. Такая информация размещена на сайте администрации города. Причиной для таких мер стало несогласие местных жителей с массовой вырубкой деревьев.

Парк попал в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», за его благоустройство проголосовало 126 тыс. жителей города. В этом году в парке начались работы, которые встретили непонимание со стороны жильцов близлежащих домов.

«В парке на данный момент произрастает 1,4 тыс зеленых насаждений и согласно проекту, с внесенными изменениями, будут уничтожены 696 деревьев, из них аварийные – 492 и 204 – это деревья, попадающие в зону устанавливаемых объектов», - сказано в сообщении.

Однако местные жители выступили за то, чтобы снесли только аварийные деревья. Остальные деревья ростовчане просят оставить, поменяв расположение аллей. Сейчас в парке проводится независимая дендрологическая экспертиза, которая продлится до пятницы. На это время все работы в парке приостановлены.

Дарья Голякова