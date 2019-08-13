«Дочка» Салаватского катализаторного завода инвестирует 1,5 млрд рублей в Оренбуржье

ООО «Оренбургская сульфидирующая компания» — дочернее предприятие Салаватского катализаторного завода — намерено вложить 1,5 млрд руб. в производство на территории Оренбургской области, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о запуске в 2021 году производства диметилсульфида — модификатора катализаторов для нефтехимии, который не выпускается в России, а импортируется из Франции и КНР. Потребность российского рынка в этом продукте оценивается в 2,5 тыс. т в год. Предприятие планирует производить до 6 тыс. т в год и экспортировать продукцию в Европу. Сырьем для нового производства будут промышленные отходы Оренбургского газоперерабатывающего завода «Газпрома».

Салаватский катализаторный завод — один из крупнейших в России производителей катализаторов и сорбентов. Принадлежит бывшему генеральному директору «Газпром энерго» Алексею Митюшову.

Ирина Самойлова