Модные дома разделили Китай на независимые государства

Модные дома извинились перед Китаем за географические ошибки. Патриотично настроенные жители КНР отказались покупать одежду под брендами Givenchy, Coach и Versace — дизайнеры разместили на футболках принты с картой, где Гонконг, Макао и Тайвань обозначены как независимые государства, хотя они являются специальными административными районами КНР с частичной автономией.

Модные дома допустили небрежность ненамеренно, предположил председатель Ассоциации делового сотрудничества «Россия—Гонконг» Сергей Викулин: «Тема Китая действительно очень знаковая сейчас, и дизайнеры скорее исходили из того, чтобы выразить некую эмоцию, связанную с Азией. Сейчас китайцы, наоборот, стараются максимально замять ту крайне напряженную ситуацию. В воскресенье все рейсы были буквально парализованы в Гонконге, потому что, конечно, в отличие от московских, там очень технологичные акции протеста, то есть они практически неуправляемые, там нет лидеров, очень сложная и крайне эффективная система коммуникации и консолидации протестующих. В Гонконге действительно очень большие проблемы. Но нужно дать художникам свободу для самовыражения, а не политизировать эти вещи. Мир моды витает в облаках, и в этом его, наверное, основная ценность. Ничего, кроме положительного эффекта, для брендов это в плане последствий не принесет. Поскольку любой пиар — это пиар. Наоборот, я думаю, это должно даже повысить потребительский спрос на эти марки».

В Китае болезненно восприняли ошибку дизайнеров. От сотрудничества с брендом Coach решила отказаться китайская модель Лю Вэнь, которая до сих пор была лицом модного дома в Китае. Собственной представительницы в КНР лишился и Versace. Контракт с ним разорвала популярная китайская актриса Ян Ми. В технологической цепочке нет специалиста, который проверяет творения дизайнеров на ошибки, пояснил директор Ассоциации высокой моды и прет-а-порте Евгений Ящук: «Недосмотрели, скорее всего. Если какому-то дизайнеру, который работает на дом, показалось, что вот это пятно на карте будет выглядеть симпатично, он его и сделал и вряд ли при этом вкладывал какой-либо политический смысл — речь идет только о внешнем виде. А сейчас они, собственно, поняли, что могут часть рынка потерять. Им проще извиниться и как недоразумение это объяснить, потому что это исключительно дизайнерское решение, а не какой-либо политический аспект».

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На фоне скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары с ошибочными надписями. А модные дома сообщили, что уничтожили спорные футболки.

Светлана Белова