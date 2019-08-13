Суд ЯНАО возглавил выходец из ХМАО

Председателем суда Ямало-Ненецкого автономного округа назначен Алексей Пиюк, ранее возглавлявший суд Мегиона (ХМАО). Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала господина Пиюка на этот пост. Бывший председатель суда ЯНАО Виталий Патлатюк ушел в почетную отставку 1 июля. Алексей Пиюк — доктор юридических наук. С 2001 года работал судьей Нижневартовского городского суда (ХМАО). В апреле 2013 года был назначен судьей Мегионского городского суда (ХМАО), а уже в декабре стал его председателем.

Мария Арабей