От корпорации развития Саратовской области потребовали до конца года привлечь 10 инвестпроектов

Объем инвестиций вы в Саратовской области возрос со 117,6 млрд руб. в 2012 году до 155 млрд руб. в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Валерия Радаева.

По этому показателю область находится на седьмом месте в Приволжском федеральном округе и на тридцатом в России.

В прошлом году были завершены 53 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 48 млрд руб. В этом году продолжается работа над 117 проектами на общую сумму 430 млрд руб. Планируется создать 5 тыс. рабочих мест. Власти рассчитывают завершить 40 проектов с объемом инвестиций 67 млрд руб.

Глава региона раскритиковал работу корпорации развития Саратовской области, которая была создана год назад. Он поручил организации до конца года привлечь в регион не менее 10 инвестиционных проектов и проанализировать все барьеры, с которыми сталкиваются предприниматели, а также найти пути к их преодолению.

Марина Ковалева