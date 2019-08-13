Корпорация МСП предоставила предпринимателям Удмуртии 192,5 млн рублей гарантийной поддержки с начала года

За семь месяцев 2019 года Корпорация МСП предоставила предпринимателям Удмуртии гарантийную поддержку на сумму 192,5 млн руб. Это позволило бизнесменам привлечь 246 млн руб. кредитов. Об этом написал гендиректор АО «Корпорация развития Удмуртии» Константин Сунцов на своей странице в Instagram.

«Еще более 1 млрд руб. наши предприниматели получили по льготной программе кредитования "1764", оператором которой выступает Корпорация МСП. Итого за семь месяцев текущего года получено льготных кредитов на 57% больше результата всего прошлого года»,— подчеркнул господин Сунцов.