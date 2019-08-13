В Новочеркасске двух бывших военнослужащих осудили за хищения со склада

Новочеркасский гарнизонный суд признал сержанта запаса Рустама Керимова виновным в особо крупном хищении вверенного ему имущества (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а рядового запаса Андрея Гаркушенко осудил за пособничество в хищении (ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ВСУ СК по ЮФО.

Следствие установило, что с октября 2016 года по сентябрь 2018 года Керимов, исполняя обязанности начальника вещевого склада, неоднократно похищал и продавал со склада имущество, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению. За два года подсудимый причинил министерству обороны ущерб на общую сумму 4,4 млн руб.

Кроме того, в октябре прошлого года Керимов и Гаркушенко пытались вынести с вещевого склада и продать 40 комплектов зимних полевых камуфлированных костюмов, однако их задержали с похищенным на территории войсковой части.

Суд приговорил Керимова к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 105 тыс. руб. Его также обязали возместить государству ущерб в полном объеме. Гаркушенко назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на полгода и штрафу в 5 тыс. руб.

Дарья Голякова