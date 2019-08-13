«Волжское пароходство» в первом полугодии увеличило прибыль в 38 раз

Выручка АО «Судоходная компания “Волжское пароходство”» («Волга-флот», входит в VBTH — судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина) по итогам первого полугодия выросла на 76% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 4,4 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Убыток от продаж вырос с 0,2 млрд до 1,2 млрд руб., чистая прибыль при этом увеличилась более чем в 38 раз с 17,2 млн руб. до 664,8 млн.

С начала года дебиторская задолженность предприятия выросла на 10,4% до 5,3 млрд руб., краткосрочная кредиторская задолженность сократилась на 14,8% до 2,3 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Волга-флот» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1994 году. Уставный капитал компании составляет 1,17 млрд руб. Основным видом деятельности является деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Управляющим директором является Юрий Гильц. Головная компания – Fletcher Group Holdings Limited (Кипр). По итогам 2018 года при выручке в 7,8 млрд руб. прибыль составила 1,73 млрд руб.

Анастасия Еремина