В Татарстане экс-руководитель исправительной колонии пойдет под суд за взятки

В Татарстане за взятки и превышение должностных полномочий будут судить бывшего начальника исправительной колонии №19 35-летнего Алмаза Тазеева и его экс-заместителя 35-летнего Сергея Герасимова.

С декабря 2013 по июль 2016 года бывший начальник ИК искал осужденных, которые передавали ему через родственников деньги и стройматериалы в обмен на покровительство и содействие в УДО. В 2014 году он узнал о том, что один из заключенных готов заплатить средства за условно-досрочное освобождение и потребовал у него 190 тыс. руб. Он получил деньги и утвердил осужденному положительную характеристику. В итоге последний освободился раньше положенного срока.

Но вскоре один из заключенных сообщил о деятельности господина Тазеева в правоохранительные органы. Тогда тот организовал для осужденного встречу с другим заключенным, который склонял его отказаться от заявления. Следствие установило причастность бывшего начальника ИК-19 к четырем эпизодам превышения должностных полномочий и семи эпизодам получения взяток. Он получил от осужденных деньги и другие ценности на 1 млн рублей. Средства он направил на ремонт кабинетов администрации учреждения либо присвоил.

Позже удалось установить причастность заместителя Тазеева к совершению преступления. В 2016 году экс-замначальника колонии потребовал от одного из заключенных купить обои, клей и ламинат для ремонта в своем кабинете, угрожая ухудшить условия его содержания. Вину господа Тазеев и Герасимов не признали.

"Ъ-Казань"