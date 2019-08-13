«Коляда-театр» подал заявку на гранд в 10 млн рублей на проект для детей с аутизмом

Центр современной драматургии художественного руководителя «Коляда-театра» Николая Коляды планирует получить 10,2 млн руб. от Фонда президентских грантов на создание в Екатеринбурге «Лаборатории умного театра». В опубликованной на сайте фонда заявке говорится, что авторы проекта хотят создать в интернете площадку, на которой дети с аутизмом смогут смотреть спектакли. Всего проект оценивается в 14,8 млн руб. 4,7 млн руб. от этой суммы привлекут в рамках софинансирования.

В рамках проекта планируется создать офлайн-площадку для детей с ограниченными возможностями, ставить пьесы по произведениям современных драматургов. Кроме этого, планируется создать приложение для просмотра спектаклей с мобильных устройств, а также сайт с контентом, который будет дублироваться в приложении. «Наш проект подразумевает создание федеральной цифровой театральной экосистемы, которая даст доступ к театральному опыту категориям граждан РФ, для которых на сегодняшний день этот доступ в принципе невозможен»‚— говорится в описании заявки.

Организаторы подчеркивают, что проект уже поддержан несколькими партнерами, которые предоставят помещение для организации театральной площадки, мебель, услуги по ремонту и интерактивное оборудование. Несколько известных российских драматургов готовы бесплатно предоставить свои детские пьесы и инсценировки для постановки в рамках проекта.