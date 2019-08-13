Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на какие сегменты приходится основной объем предложения.

Суммарный объем предложения первичного рынка Москвы составляет сегодня более 3 млн кв. м, тем временем внутри Садового кольца реализуется лишь 27 проектов площадью 140 тыс. кв. м, подсчитали аналитики департамента проектного консалтинга компании Est-a-Tet. Несмотря на то, что цифра в общих масштабах звучит немного скромно, для исторического центра она остается внушительной.

Основной объем предложения приходится на новостройки элитного сегмента — их 66%. При том, что средний уровень цен в столичном элитном классе составляет 898 тыс. руб. за кв. м внутри Садового кольца — 575 тыс. руб. за кв. м за счет того, что в локации представлены проекты как премиум, так и бизнес-класса. Динамика спроса первичного рынка недвижимости столицы на проекты внутри Садового кольца показала активный рост в начале 2019 года и существенный спад в июне. За полугодие в итоге было продано 52 лота общим объемом 6,7 тыс. кв. м. Значительная доля продаж приходится на площади в диапазоне от 100 до 150 кв. м. И по-прежнему большая часть предложения реализуется по 100-процентной оплате или в рассрочку, а сделки с ипотекой составляют не более 20%.

Стоит отметить, что в течение года в целом экспозиция строящегося жилья в историческом центре Москвы претерпела существенные изменения. В категорию готовой недвижимости перешли сразу 12 комплексов из 22. А в 2019 году появились пять новых адресов. В пересчете на лоты снижение составило 25%.