В Удмуртии хотят вернуть пост архитектора республики

Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии выступил с инициативой об учреждении отдельного, подчиненного главе Удмуртии, поста архитектора республики. Об этом объявил советник главы региона Вячеслав Правдзинский на встрече, посвященной развитию городской среды в Удмуртии. «Сейчас есть несколько системных предложений, в целом, по переформатированию работы с городской средой и ее управлением в республике. Аппарат архитектора Удмуртии, к примеру, будет заниматься теми проектами, которые мы не можем сопроводить до конца»,— отметил господин Правдзинский.

По его словам, проекты, представленные центром развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии носят рекомендательный характер при взаимодействии с муниципалитетами. «После года нашей работы, мы понимаем, что развитие городской среды должно быть системным процессом исполнительной власти. В августе мы максимально открыты к предложениям, чтобы переформатировать свою программу на 2020 год»,— добавил он.

Напомним, что ранее должность главного архитектора Удмуртии существовала до марта 2014 года. Ее занимал Данил Шевкунов.