ВВС Великобритании перехватили российские Ту-142

Военно-воздушные силы Великобритании перехватили и сопроводили российские противолодочные самолеты Ту-142 («Медведи»), приблизившиеся к британскому воздушному пространству.

Королевские ВВС сообщили в Twitter, что радары зафиксировали два Ту-142 неподалеку от британской границы. На перехват с военной базы Лоссимут в Шотландии вылетели истребители Typhoon при поддержке самолета-заправщика Voyager.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw