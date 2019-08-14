Инвестиции повышенной крепости

В прошлом году редкая бутылка скотча была продана за £1,2 млн, перекрыв предыдущий аукционный рекорд. Вложения в скотч способны приносить до 40% годовых, что куда больше «голубых фишек» на бирже, но с одним условием — никаких дегустаций.

Хороший алкоголь стал не только предметом потребления и коллекционирования, но и солидного заработка — конечно, если знать толк в сортах выпивки, особенно виски. По данным английского дилера алкоголя Rare Whisky 101, в 2018 году на аукционах было продано почти 108 тыс. бутылок односолодового скотча на сумму £40,7 млн., что на 62,7% превышает объем сделок на торгах годом ранее. Средняя стоимость аукционной бутылки скотча в 2018 году составила почти £388, прибавив за год более четверти в цене (с £299). Сколько в принципе можно заработать на виски, свидетельствует рейтинг Apex 1000 от той же компании Rare Whisky 101, в котором анализируется стоимость тысячи лучших сортов шотландского виски. По данным аналитиков, по итогам прошлого года инвестиции в скотч из этой «золотой» тысячи принесли бы покупателю около 30% годовых (годом ранее — 27,5%). Рекордом с точки зрения Apex 1000 Index остается 2016 год. Тогда тысяча лучших бутылок скотча совокупно подорожала на 38,3%. В любом случае практически в любой год за последнюю декаду покупатели шотландского скотча, считают негоцианты, могли бы рассчитывать на этом куда большую прибыль, чем при вложении в биржевые «голубые фишки». К примеру, за последние четыре года ведущий британский биржевой рейтинг FTSE 1000 прибавил в цене лишь около 2,5%. При этом скотч способен принести солидные барыши и на более длинных дистанциях, говорят в Rare Whisky 101. Так, по данным на июль 2019 года, стоимость усредненной бутылки из списка Apex 1000 перевалила за £839, увеличившись в цене за неполные девять лет более чем вшестеро.

Крупнейшая в мире коллекция шотландского виски на выставке Scotch Whisky Experience в Эдинбурге, Шотландия, 2014 год Фото: Getty Images

Соучредитель компании Rare Whisky 101 Энди Симпсон признает, что виски выступает «лишь зарождающимся классом активов по сравнению с другими инвестициями», но дает понять, что этот рынок за последнее десятилетие «продемонстрировал необычайный рост». С ним согласны в консалтинговой компании Knight Frank, где составляют Luxury Investment Index и следят за топ-100 самого редкого виски. По мнению аналитиков компании, в прошлом году «золотая сотня» бутылок из этого списка подорожала на 40%. Очевидно, интерес инвесторов к скотчу подстегнула и рекордная сделка в ноябре 2018 года. Тогда на аукционе Christie's за £1,2 млн был продан дистилированный в 1926 году виски Macallan, разлитый в 1986 году в расписанную ирландским художником Майклом Диланом бутылку.

Виски оставило далеко позади ранее весьма выгодные вложения в коллекционные монеты, вино и живопись, подчеркивают в Knight Frank.

Действительно, в 2016 году «винные» инвесторы, по подсчетам Luxury Investment Index, могли заработать на напитках коллекционных сортов «лишь» 24% годовых. При этом «золотую тысячу» из Apex 1000 в отличие от винных индексов обошла штормовая ситуация, связанная со скупкой винных фабрик китайскими инвесторами вместе с хозяйствами. Это волна покупок подхлестнула котировки винного рейтинга, но после запрета китайского руководства делать подарки чиновникам произошел настоящий обвал. Впрочем, у аукционного вина все равно пока куда более солидные обороты — более $2 млрд в год.

Любопытно, на каких именно напитках предпочитают зарабатывать новые инвесторы. По данным Rare Whisky 101, по количеству проданных на британских аукционах бутылок в тройку лидеров входят марки Bruichladdich (5%) и Ardbeg (5,6%), а пьедестал уже не первый год занимает Macallan (13,8%). Эта же марка выступает безоговорочным лидером и по суммам сделок (почти 38%): в Rare Whisky 101 вывели, что из каждых потраченных на аукционный односолодовый скотч £10 на Macallan пришлось почти £4. Наконец, эта же шотландская марка занимает второй год подряд пьедестал еще в одном рейтинге Rare Whisky 101 — коллекционеров. «Чем старше виски, тем большую инвестиционную ценность он будет иметь и пользоваться спросом среди коллекционеров»,— пояснял Forbes представитель Wealth Solutions Сергей Галкин. Надо сказать, что Macallan и сама активно подогревает их интерес к своей продукции: недавно в 6 тыс. хрустальных декантеров был разлит ее односолодовый скотч 72-летней выдержки. Впрочем, на пятки активно наступают конкуренты: к примеру, место лидера рейтинга инвесторов от Rare Whisky 101 в этом году Macallan все же уступил марке Bowmore. Однако за Macallan все равно остается пятерка самых дорогих аукционных покупок виски в 2018 году.

Односолодовый скотч Macallan 72-летней выдержки в хрустальном декантере Lalique

Примечательно, что желающим заработать на виски скорее всего придется торговать им удаленно. К примеру, в России перепродажа алкоголя частными лицами без лицензии попросту запрещена законодательством. Но как и в случае с винными инвестициями, на помощь готовы прийти специализированные биржи вроде лондонской площадки The Whisky Exchange, а хранением и транспортировкой покупок готовы заняться некоторые британские негоцианты. Для более солидных вложений (от $250 тыс.) есть основанный пять лет назад гонконгский Platinum Whisky Investment Fund, показавший в 2014–2017 годах среднюю ежегодную доходность 17%. «Рост цен на односолодовый виски пробудил аппетит инвесторов к этому новому виду активов»,— заключает редактор Knight Frank Luxury Investment Index Эндрю Ширли.

Александр Воронов