В Анапе запретили разжигать костры

Управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы обратилась к жителям и гостям курорта с предупреждением о недопустимости разведения костров на приусадебных участках курорта, а также в лесных массивах. Это, по словам спасателей, связано с тем, что на территории города и его окрестностей во второй половине дня вторника, 13 августа, а также 14, 15 и 16 августа на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность 4-го класса, и высока вероятность возникновения природных пожаров. Также, категорически запрещено выжигать мусор и сухостой.

Как уже писал “Ъ-Кубань”, власти Анапы запретили в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использовать надувные матрасы и катамараны при плавании в море.

По данным ГУ МЧС по краю, 13 августа в Краснодарском крае осадков не ожидается. Ветер восточный и северо-восточный – 5-10 м/с. Местами его порывы достигают 13-18 м/с. Температура воздуха +28…+33°, местами – до +35°.

Василий Хитрых