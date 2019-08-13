Собственника участка перед ДК «Россия» в Саратове обязали освободить территорию от торговли

Ярмарка у Дома культуры «Россия» в Саратове с 14 августа будет считаться незаконной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на решение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

Напомним, в конце прошлого года Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил исковые требования администрации к ООО «Рекламный мир» о расторжении договора аренды земельного участка перед ДК площадью 1,2 тыс. кв. м. Он находится в границах территории объекта культурного наследия, установленных на основании приказа управления по охране памятников. ООО «Рекламный мир» подало апелляционную жалобу, однако суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Решение вступило в законную силу. Собственник и арендаторы должны освободить занимаемую территорию, в противном случае они подвергнутся штрафам, уточнили в пресс-службе администрации.

Марина Ковалева