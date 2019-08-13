Агрокомпанию Ямала лишили госимущества на 1,1 млрд рублей

Суд апелляционной инстанции подтвердил решение арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа и признал недействительным договор безвозмездного срочного пользования АО «Салехардагро», которое незаконно три года владело госимуществом стоимостью 1,1 млрд руб. Об этом рассказали в прокуратуре Ямала.

Согласно материалам дела, в 2011-2015 годах в поселке Аксарка (Приуральский район) за 1,1 млрд руб. был построен животноводческий комплекс. Чтобы исключить затраты на содержание объекта, в июле 2015 года заказчик строительства заключил с «Салехардагро» договор безвозмездного пользования до государственной регистрации права собственности властей на объекты недвижимости. Но после регистрации договор не расторгли. «В связи с чем коммерческая организация в нарушение антимонопольного законодательства на протяжении трех лет бесплатно использовала указанный комплекс»,— пояснили в прокуратуре.

Губернатору было внесено представление об устранении нарушения, четырех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, а у компании был истребован животноводческий комплекс. В суде апелляционной инстанции «Салехардагро» заявлял о пропуске срока исковой давности.

АО «Салехардагро» зарегистрировано в 2006 году в Аксарке (Ямал). Основные виды деятельности — разведение оленей и рыбохозяйственная мелиорация. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании в 2017 году составил более 1,7 млн руб. Уставный капитал равен 103,4 млн руб.